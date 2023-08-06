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Giriş Tarihi: 6.8.2023 16:53 Son Güncelleme: 6.8.2023 17:01

Maltepe’de otomobilin çarptığı yaya öldü

Maltepe D-100 Karayolu üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen ismi belirlenemeyen bir kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Maltepe’de otomobilin çarptığı yaya öldü

Maltepe D-100 Karayolu üzeri Esenkent Köprüsü Kadıköy istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye İbrahim A.'nın kullandığı 34 GCG 946 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucunda yolun karşısına geçmek isteyen kişi savruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimliğini belirleyecek bir belge çıkmayan erkek şahsın cenazesi yapılan inceleme sonrasında İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken kazaya karışan otomobil otoparka çekildi. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Maltepe’de otomobilin çarptığı yaya öldü
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