Maltepe’de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul Maltepe'de sokakta silahlı saldırıya uğrayan Celil Paktazel hayatını kaybetti.Olay, önceki gece saat 00.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. M.A. isimli şüpheli, Celil Paktazel'e selamına karşılık vermediğini öne sürerek ateş açtı. Paktezel'in yanında bulunan M.Y. de kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Paktazel'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.Y.'nin ise tedavisi sürüyor.Polis ekipleri kaçan M.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.