Maltepe’de yangın: Usta elinden yaralandı!

Gülsuyu Mahallesi, Uçanlar Sokak'ta bulunan otomobil tamirhanesinde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tamirhanede usta olan Rasim Çebi, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil tamirhanesinde çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.