Malulen Emeklilik Başvuru Sonucu Sorgulama - E-Devlet İle Malulen Emeklilik Evrak Takibi ve Heyet Raporu Sonucu Öğrenme Ekranı

Sigorta sistemi, malulen emeklilik ile herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyenlerin mağduriyetini gidermeyi amaçlar. Sadece iş kazalarını değil, bunun haricinde meydana gelen hastalıkları da kapsar. Gereken şartlara sahip olan bireyler için malulen emeklilik başvuru sonucu sorgulama, e-devlet ile malulen emeklilik takibi ve heyet raporu sonucu öğrenme ekranı ve malulen emeklilik başvurusu merak uyandırıcıdır.

Malulen Emeklilik Başvuru Sonucu Sorgulama Nasıl Yapılır?

En az 10 yıl boyunca sigortalı çalışan, ancak kaza veya hastalık nedeniyle çalışamayacak duruma gelenler için malulen emeklilik konusunu gündeme getirmek mümkündür. İş gücü kaybı yaşayan çalışanın, iş bulmasının zor olması nedeniyle bu zararını telafi etmek için malulen emekli edilir. Malullük koşullarını sağlayan her aday, emekli aylığı alır ve bunun dışında birtakım sosyal haklara sahip olur. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), istenen evraklarla başvuru yapılması gerekir. Sonucu öğrenmek için ise hem Sosyal Güvenlik Kurumu'na bizzat müracaat edilebilir hem de E-devlet sistemi ya da SGK web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

E-devlet üzerinden öğrenmek için:

https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sso-evrak-takip

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) web sitesinden öğrenmek için:

https://e.sgk.gov.tr/Uygulamalar/Detay/Dokuman-Yonetim-Sistemi-Evrak-Takip-Sorgusu-2022-09-30-11-28-43

Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aylık bağlanacağı için malulen emeklilik talebinde bulunacakların, son kez çalıştıkları ildeki SGK müdürlüğüne başvuru yapmaları zorunludur. Maluliyetin tespitinin yapılabilmesi için yaşlılık, ölüm ve 1800 günlük malullük sigorta primleri mutlaka ödenmiş olmalıdır. Prim gün sayısı yeterli olmayanlar ise hizmet borçlanması yaparak açığı kapatabilir. Hizmet borçlanma bedeli ödenmeden sevk edilen sigortalılar ise tespit işlemleri için yapılan masrafları karşılamak zorundadır. Müracaat için yapılması gerekenler ise şunlardır:

Dilekçe yazılarak ilgili SGK birimine başvuru yapılması,

Kurum tarafından önerilen sağlık kuruluşuna gidilerek malullük seviyesinin belirlenmesi,

Sağlık kuruluna yönlendirilen kişinin sağlık durumu ile ilgili hazırlanan raporu alması,

Bu raporun ilgili kuruma sunulması ve incelenmesi,

Söz konusu birimin malulen emeklilik için kişinin durumunu onaylaması gerekir.

Malulen Emeklilik Şartları Neler?

Aşağıdaki koşullara sahip olanların malulen emekli olmalarında herhangi bir engel yoktur.

4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki tüm sigortalıların en az 10 yıldır çalışıyor olması ve 1800 günlük primlerinin ödenmiş olması zorunludur.

İşe başlandığı tarihten sonra iş gücü kaybı yaşandığına ve en az %60 oranında fiziksel fonksiyonların yitirildiğine dair ilgili sağlık kuruluşlarından rapor alınmalıdır.

4A (SSK) çalışanlarının işten ayrılmış olması, 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilerin ticari faaliyetlerinin son bulmuş ve prim borçlarının ödenmiş olması, 4C (Emekli Sandığı) çalışanlarının da bağlı oldukları kurumdan ve görevlerinden ayrılmış olmaları gerekir.

Malulen Emeklilik Şartları Hangi Hastalıkları Kapsıyor?

Malulen emekli olmak için sadece meslek hastalıklarına yakalanmış olmak veya iş kazası geçirmek zorunlu değildir. Yaygın olarak görülen bazı hastalıklar da bu haktan yararlanmaya imkan tanır.