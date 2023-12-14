Malulen Emeklilik Başvuru Sonucu Sorgulama - E-Devlet İle Malulen Emeklilik Evrak Takibi ve Heyet Raporu Sonucu Öğrenme Ekranı

Sigorta sistemi, malulen emeklilik ile herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyenlerin mağduriyetini gidermeyi amaçlar. Sadece iş kazalarını değil, bunun haricinde meydana gelen hastalıkları da kapsar. Gereken şartlara sahip olan bireyler için malulen emeklilik başvuru sonucu sorgulama, e-devlet ile malulen emeklilik takibi ve heyet raporu sonucu öğrenme ekranı ve malulen emeklilik başvurusu merak uyandırıcıdır.
En az 10 yıl boyunca sigortalı çalışan, ancak kaza veya hastalık nedeniyle çalışamayacak duruma gelenler için malulen emeklilik konusunu gündeme getirmek mümkündür. İş gücü kaybı yaşayan çalışanın, iş bulmasının zor olması nedeniyle bu zararını telafi etmek için malulen emekli edilir. Malullük koşullarını sağlayan her aday, emekli aylığı alır ve bunun dışında birtakım sosyal haklara sahip olur. Bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK), istenen evraklarla başvuru yapılması gerekir. Sonucu öğrenmek için ise hem Sosyal Güvenlik Kurumu'na bizzat müracaat edilebilir hem de E-devlet sistemi ya da SGK web sitesi üzerinden ulaşılabilir.
E-devlet üzerinden öğrenmek için:
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-sso-evrak-takip
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) web sitesinden öğrenmek için:
https://e.sgk.gov.tr/Uygulamalar/Detay/Dokuman-Yonetim-Sistemi-Evrak-Takip-Sorgusu-2022-09-30-11-28-43
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından aylık bağlanacağı için malulen emeklilik talebinde bulunacakların, son kez çalıştıkları ildeki SGK müdürlüğüne başvuru yapmaları zorunludur. Maluliyetin tespitinin yapılabilmesi için yaşlılık, ölüm ve 1800 günlük malullük sigorta primleri mutlaka ödenmiş olmalıdır. Prim gün sayısı yeterli olmayanlar ise hizmet borçlanması yaparak açığı kapatabilir. Hizmet borçlanma bedeli ödenmeden sevk edilen sigortalılar ise tespit işlemleri için yapılan masrafları karşılamak zorundadır. Müracaat için yapılması gerekenler ise şunlardır:
Aşağıdaki koşullara sahip olanların malulen emekli olmalarında herhangi bir engel yoktur.
Malulen emekli olmak için sadece meslek hastalıklarına yakalanmış olmak veya iş kazası geçirmek zorunlu değildir. Yaygın olarak görülen bazı hastalıklar da bu haktan yararlanmaya imkan tanır.