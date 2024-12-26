Malzemeden çalan, insanların öleceğini bilir

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li çocuk sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada verilen hapis cezaları tepki çekti. Otel sahibi Ahmet Bozkurt'un da yer aldığı 6 sanığa 8 yıl 4 aydan 18 yıl 5 ay 7 güne kadar değişen oranlarda hapis cezası verilmişti. Hukukçular kararı SABAH'a değerlendirdi.Deprem davalarında yargılamayı yapan mahkemeler, yıkılan binaların sorumlularının, bilinçli taksirle hareket ettiklerini kabul ediyor. Bu yaklaşım yanlıştır. "Bilinçli taksirle" değil, "Olası kast" ile hareket ettikleri değerlendirilmelidir.Verilen cezalar kamu vicdanını ve ölenlerin yakınlarını derinden sarsmış ve yaralamıştır. Sanıkların "Olası kast" yerine "Bilinçli taksir" hükümlerince cezalandırılması ne vicdani ne de hukukidir. Çimentodan, demirden çalan binanın yıkılacağını ve birilerinin öleceğini bilir.Bu gibi toplumsal infiale neden olan durumlarda olası kast ile ceza verilmesi daha isabetli olurdu.