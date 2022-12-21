Mama düşmanlarının kimliği şoke etti! ’Ellerinizi ayaklarınızı kırarız’ demişlerdi!

Resmi kayıtlarda özel bir estetik ve medikal merkezi olarak görünen iş yerinin sahipleri Fadı Kfelati (33) ve Shadı Kfelati (28) isimli iki kardeş iddialara göre; söz konusu bölgede sokak hayvanları için bırakılan kuru mamaları ve mama kaplarını attı. İki kardeş kendilerine "Mamaları siz mi atıyorsunuz?" diye soran hayvanseverlere "Evet biz atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Koymaya devam ederseniz ellerinizi ve ayaklarınızı kırarız" cevabını verdi ve tehdit etti. Hayvanseverler şikayetçi oldu.