Mamak Diriliş Mahallesi’nde inşa edilen konutların hak sahipleri belli oldu

Bakan Kurum, Şehit Hamza Halit Sülün Millet Bahçesi İlk Fidan Dikimi ve Mamak Diriliş Mahallesi İlk Kura Çekim Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni ev, dükkan, millet bahçesi ve yeşil alanların ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Ankara'nın tüm ilçelerinde 39 bin konutun dönüşümünün tamamlandığını, 10 binlerce Ankaralının güvenli ve sağlıklı yuvalarda yaşamasını sağladıklarını belirten Kurum, bugün tüm ilçelerde toplam 5 bin yuvanın dönüşümüne devam ettiklerini söyledi.

Ankara genelinde yapımı tamamlanan, devam eden ve başlanacak projelere ilişkin bilgi veren Kurum, merkez ve çevre ilçelerde yapılan altyapı, tarihi yapılara uygun ihya çalışmaları, yenileme, yeşil alan ve çevre düzenlemelerini anlattı.

"MİLLET BAHÇELERİ, TÜRKİYE'NİN YEŞİL MARKASI"

Mamak'ta farklı mahallelerde kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, 9 bin 694 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini bugün de 519 yeni konutun kurasını çekeceklerine işaret eden Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim Projesi kapsamında da Mamak'ta 3 bin 645, Ankara'da ise 18 bin 139 konut inşa edileceğini, konut imarlı 100 bin konutluk arsanın da ilk kez ev sahibi olacakların hizmetine sunulacağını hatırlattı.

Millet bahçelerinin Türkiye'nin "yeşil markası" haline geldiğini, 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi yapma hedefini kararlılıkla sürdürdüklerini bildiren Kurum, devam eden ve yapımı tamamlanan millet bahçelerine ilişkin bilgileri de paylaştı.

Bugün de Mamak'ta Şehit Hamza Halit Sülün Millet Bahçesi'nde ilk fidanları toprakla buluşturacaklarını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"TOKİ Başkanlığımızca Mamaklı vatandaşlarımız ve yavrularımız için hayata geçirdiğimiz en nadide, en gözde projelerimizden biri olacak bahçemiz 58 bin metrekare, bulunduğu konum itibarıyla buradaki vatandaşlarımızın yürüme mesafesinde ulaşabileceği bir proje olacak. İçerisinde çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, gençlerimizi kıraathanede ders çalışabilecekleri, kadınlarımızın kadın kooperatifi binasında el emeklerini, göz nuru projelerini yapabilecekleri, otoparkıyla mescidiyle muhteşem bir sosyal yaşam alanı olacak. İnşallah bu eserimizi de 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız, Mamak'a, Mamak'ın gençlerine, çocuklarına armağan edeceğiz."

"BUGÜN ANKARA'MIZIN TARİHİ BİRİKİMİNE SAHİP ÇIKILMIYOR"

Dört bir yanı millet bahçeleriyle donatılmış, her noktasında temiz enerjiyi kullanan, atığını dönüştüren, kendi enerjisini üreten, depreme karşı dayanıklı, kültürel dokusu korunmuş, yatay mimariye sahip, Seğmenlerin heybetini yansıtan, Ahilerin mirasına sahip çıkan, Yarenlerin bayrağını taşıyan bir Ankara hayal ettiklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Bugün maalesef Ankara'mızın tarihi birikimine sahip çıkılmamaktadır. Geçen yıllara rağmen taş üstüne taş koyulmamaktadır. 3,5 sene geçti, 4 sene oldu neredeyse. 4 sene içerisinde maalesef bizim bıraktığımız Ankara geriye düşmekte. Ankara'nın geleceği, çalışır vaziyette teslim aldıkları kurumları bile çalıştıramayanların ellerinde heba olmaktadır. Başkentimizin çeyrek asırda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bütün ülkemizde üretim hamlesiyle kazandırdığı her şey, siyasi ikbal kavgalarının gölgesinde birer birer harcanmaktadır."

Bakan Kurum, bugüne kadar Ankara'yı kaderine terk etmediklerini, büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya aşkla azimle kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından, TOKİ tarafından Mamak Diriliş Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 519 konutun kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlendi.