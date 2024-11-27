Mamaklı başıboş köpek istemiyor

Türkiye'de uzun süredir tartışma konusu olan sokak hayvanları sorununu çözmek amacıyla 'Hayvanları Koruma Kanunu'na göre sahipsiz hayvanların belediyeler tarafından barınaklara almasını ve burada gerekli sağlık kontrollerinin yapmasını zorunlu. Özellikle saldırgan ya da hastalıklı hayvanların kontrol altına alınması yasanın temel hükümleri arasında. Ancak, Mamak Belediyesi'nin sokakta besleme politikasını bu yükümlülükle çelişiyor.
OY İÇİN KAPIMIZA GELMEYİN
Mamak Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Veli Gündüz Şahin yasaya karşı bir duruş sergilemişti. Sokak hayvanlarının belediye personelince sokakta beslendiği görüntüler ise vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
● Hakan Hamdi Ünal:
Yuh artık. Kanundan bihaber belediye olur mu? Oluyormuş.
● Anıl Gökhan:
Bir daha Mamak'ta Veli Gündüz Şahin'e oy yok. Aynı şekilde de Ankara'da Mansur Yavaş'a oy yok.
● Safiye Küçük:
Sizin bu sevdanız yüzünden biz parklarda sokaklarda yürüyemiyoruz. Mamak'ın göbeğinde Ege Mahallesi'nde köpekler cirit atıyor ve çoğu saldırgan. Yolda yürümeye korkuyoruz.
● Mustafa Çağlı:
Sokaktaki köpekleri toplamayan başkanlar seçim zamanı kampımıza gelmesin. Utanın bence!
● Ertuğrul Turhan:
Haddinizi bilin! Yasaya uyun ve görevinizi yapıp o köpekleri toplayın!
● Şerif Sundu:
Sokaklarda köpekleri beslemeyin. İnsanları ısırıyorlar. Köpekleri barınaklara toplayın.
● Haydar Liman:
İlçenizde her gün onlarca köpek ısırma vakası yaşanıyor. Hatta çocuk ölümlerine kadar varabilen olaylar var.
● Ayşegül Hekim:
Halk başıboş köpek istemiyor. Nasıl bu kadar kör ve sağır olabiliyorsunuz?