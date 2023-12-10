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Giriş Tarihi: 10.12.2023

Manavda gizlenen 15 kilo esrarı ‘Larissa’ buldu

DHA
Manavda gizlenen 15 kilo esrarı ‘Larissa’ buldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin manavda arkotik köpeği 'Larissa' ile yaptığı aramada, sebze ve meyve kasaları altına gizlenmiş 15 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, Omurtak Caddesi'ndeki bir manavda uyuşturucu bulunduğu ve satışının yapıldığı belirlendi. Manavda yapılan aramada narkotik köpeği 'Larissa' sebze ve meyve kasalarının olduğu bölgeye tepki verdi. Bunun üzerine kaldırılan kasaların altında karton kutular içinde 15 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili H.D. ve Ş.İ. gözaltına alındı.

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Manavda gizlenen 15 kilo esrarı ‘Larissa’ buldu
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