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Giriş Tarihi: 18.4.2023

Manavgat dağları yeşillendi

3 yıl önce küle dönen ormanlar, ağaçlandırma çalışmaları ve kendini yenileyen bitki örtüsüyle tekrar yeşile büründü

Manavgat dağları yeşillendi
Antalya Manavgat'ta tarihinin en büyük orman yangınında zarar gören bitki örtüsü yenilenmeye başladı. 28 Temmuz 2021'de 3 ilçe, 59 mahallede etkili olup 10 gün sürerek Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat orman yangınında, 2'si ormancı 7 kişi yaşamını yitirdi, 821 vatandaş yaralandı, 60 bin hektarlık alan ise kül oldu. Yangın sonucu 15 bin dekar tarımsal alan zarar gördü. Büyük afet sonrası bölgedeki yemyeşil ormanlık alandan ise geriye gri renk tonunun hâkim olduğu alanlar kaldı.




GRİ, TEKRAR YEŞİLE DÖNDÜ
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yangının hemen ardından kesim ve temizlik çalışmalarının yanı sıra bir yandan da yeşillendirme çalışmaları başlatıldı. Bölgede 16 bin hektara tohum, 8 bin hektara da fidan dikilerek ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar 21 ay sonrası meyvesini vermeye başladı. Salur Mahallesi'nde tohumdan gelen fidanlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Ağaçlandırma çalışmaları kendini yenileyen bitki örtüsüyle buluşunca ortaya yemyeşil bir manzara çıktı.

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Manavgat dağları yeşillendi
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