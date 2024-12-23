Manavgat göle döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ayda yağması gereken yağmur 2 saatte yağınca, metrekareye 106 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle yüzlerce ev ve iş yerini su bastı. Sarılar ve Side mahallelerinde göle dönen yollarda araçlar mahsur kaldı. Araçlarından çıkamayanları ekipler, iş makinesiyle kurtardı. Dolbazlar yolunda yağmur sularının dolması nedeniyle trafik durdu. Burada da araçlarında mahsur kalanlar da iş makinesiyle kurtarıldı.Mahsur kalan vatandaşlar gece boyunca AFAD, gönüllüler ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sabaha kadar kurtarılanlar, bin kişiye ulaştı. Manavgat-Alanya D-400 karayolu uzun süre trafiğe kapalı kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden 500 kişi yardım istedi. Manavgatlılar, "Neden rögar kapakları önceden temizlenmedi. Alt yapı eksikliğinin faturası neden bizi buluyor. Milyonlarca lira zararımızı kim ödeyecek?" diyerek tepki gösterdi.Meteorolojinin turuncu kodlu yağış uyarısı verdiği Manavgat'ta gece boyunca ekipleri yönlendiren Antalya Valisi Hulusi Şahin, "2 bin 260 personel, 800 iş makinası ile müdahale ettik. Herhangi bir can kaybımız yok. Zarar tespit çalışmalarına başladık. Tahliyelerini yaptığımız vatandaşlarımızı otellere ve misafirhanelere yerleştirdik" dedi.Meteoroloji, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Malatya, Adıyaman ve Elazığ çevreleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin aralıklı kar yağışlı, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. Muş, Bitlis ve Van'ın kuzey ile güney ilçelerinde de kar yağışı bekleniyor.