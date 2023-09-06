Manavgat Irmağı’nda jetskiler çarpıştı: 1 ölü

Antalya'nın Manavgat Irmağı Boğaz Mevkii'nde 5 Eylül akşam saatlerinde Erdeniz Tezcan ile teyzesinin oğlu Emir Koşar'ın kullandığı jetskiler çarpıştı. Korkunç kazada Emir Koşar kanlar içinde ırmağa düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik ekipleri ve sağlık çalışanları sevk edildi. Sağlık ekipleri görevlilerce kıyıya çıkartılan ağır yaralı Emir Koşar'a yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen lisesi öğrencisi Emir Koşar, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayı duyup hastaneye gelen iki gencin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazaya karışan Erdeniz Tezcan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözlem altına alındı.