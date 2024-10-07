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Giriş Tarihi: 7.10.2024 19:44 Son Güncelleme: 7.10.2024 20:03

Manavgat Irmağı’nda kaybolan gencin cesedi bulundu

Antalya’nın Manavgat Irmağı’nda kaybolan Yasin Ünsal'ın (24) cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulundu.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Manavgat Irmağı’nda kaybolan gencin cesedi bulundu

Manavgat'ta yaşayan Yasin Ünsal'ın Çağlayan Mahallesinde ırmak kenarında çantası, telefonu ve ayakkabısının bulunması üzerine suya girmiş olabileceği değerlendirildi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri durumu sualtı arama kurtarma ekibine arama yapması için bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine gelen Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği'ne bağlı dalgıçlar ve AFAD ekipleri tarafından Manavgat Irmağı'nda arama başlatıldı. Bir saatlik yapılan aramanın ardından Yasin Ünsal'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından bulunarak kıyıya çıkarıldı. Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına büründü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Manavgat Irmağı’nda kaybolan gencin cesedi bulundu
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