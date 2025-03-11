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Giriş Tarihi: 11.3.2025 16:35 Son Güncelleme: 11.3.2025 16:59

Manavgat'ta 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekiplerince Side Mahallesinde bir eve yaptıkları baskında paketler halinde 17 kilo uyuşturucu maddeyle birlikte 5 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

MEHMET AL MEHMET AL
Manavgat’ta 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Antalya il Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekiplerince Uyuşturucu Ticareti yapılacağı bilgisiyle Side Mahallesi'ndeki bir eve yaptıkları baskında 27 paket halinde 17 kilogram gelen skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. İstihbarat ekipleri uyuşturucu maddeye el konulurken evde yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Karakolda işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli nöbetçi mahkemece Uyuşturucu Madde İmal etmekten Uyuşturucu Ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

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Manavgat'ta 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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