Manavgat yangınında cehennemin ortasında ormancılara erzak taşıyan Durdu Teyze’ye büyük vefa

Tüm Türkiye'nin seferber olduğu afet olayında, yangını söndürmek için çalışan ormancılara sırtında erzak taşıyan Durdu Özkaynak (59) unutulmazlar arasına girdi. Cehennemin ortasında herkesin yüreğini ısıtan görüntüler, 'Sırtımız yere gelmez' yorumuyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

EVİNDE ZİYARET EDİLDİ

Yangının birinci yılında ise Özkaynak, sırtında erzak taşıdığı ormancılar tarafından evinde ziyaret edildi. Orman İşletme Müdürü Cem Demiryürek, ziyarette; "O gün ortalık cehennem gibiydi. Bizimle gözünü kararttın ve geldin. Sana Allah'ım güç, sağlık, kuvvet versin. Allah'ım bir daha o günleri bize göstermesin, sana her zaman minnettarız. O gün herşeyi bıraktın evini barkını bıraktın yangına bizimle birlikte mücadele ettin. Tüm teşkilatımızı gururlandırdın. Bize büyük bir mutluluk güç verdin. Her gün biz buralardan geçtikçe sizler aklımıza geliyorsunuz. Tüm teşkilatım adına teşekkür ediyorum." dedi.

EN SAMİMİ ORMAN GÖNÜLLÜSÜ

Durdu Özkaynak'a, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından ormancılığın gelişimine katkı sağlayanların ödüllendirilmesi için her yıl düzenlenen ve Ankara'da gerçekleşen "Yeşilin En'leri Ödül Töreninde, "En Samimi Orman Gönüllüsü" ödülü verildi.

Durdu Özkaynak, "Hoparlörden anonsu duyunca koşarak geldim. Oraya gittiğimde Korkuteli orman müdürümüz vardı. Gece orada yatmış ve yemek yememişti. Onun önüne yiyecekleri koydum. Başka yemeyenler vardı, onlar için de tekrar erzak getirdim. Evde mutfakta bulunan domates, ekmek, ayran, su ve ekmek arası balık hazırladım. Erzaklarımı yüklendim. Doğru dağa gittim. Yangın yerinde erzakları serdim. Yangında çalışanlar aç ve susuzdu. Erzakları bıraktıktan sonra elime tırmık aldım ve yangın söndürmek için ben de mücadele ettim. Allah'ım o günleri bir daha yaşatmasın. Bu gün olsa yine aynı şekilde mücadele ederim, koştururum" diye konuştu.