Manavgat yangınının yaralar sarıldı! Afetzedeler SABAH'a konuştu: "Devlet bizi yalnız bırakmadı "

ESKİNİN MAZİSİ VAR YENİSİ DE ÇOK GÜZEL

Rıfat Akça (68), tam 42 yıl şoförlük yaptı. Yangından sonra işleri bozuldu ve mesleğini bıraktı. Afetten 3 gün sonra 50 bin lira yardım parası aldı. Akça, yangın günü devletin yanlarında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Evlerimiz çok güzel oldu. Yeni evimizin her şeyinden çok memnunuz. Köyümün böyle olacağı hiç aklımdan geçmemişti. İlk başta tanıyamadım. Eski evimin mazisi, hatıraları vardı. Yeni evim çok ferah ve çok geniş inşa edildi. Allah devletimizden razı olsun."