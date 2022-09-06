Manavgat yangınının yaralar sarıldı! Afetzedeler SABAH'a konuştu: "Devlet bizi yalnız bırakmadı "

Türkiye, geçtiğimiz yıl Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınlarıyla sarsıldı. 28 Temmuz'da Antalya'da başlayan ve pek çok kente yayılan yangınlar, tüm ülkenin yüreğini yaktı. Başta Akdeniz ve Ege olmak üzere 49 ilde çıkan orman yangınında 8 kişi hayatını kaybetti, yüzbinlerce hektar orman küle döndü, birçok hayvan da telef oldu. Yaklaşık 60 bin hektarlık alanın yandığı Manavgat, yaşanmış en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçti.
TAŞ EVLER İNŞA EDİLDİ
Felaket sonrası devlet seferber oldu, vatandaşların yaraları sarılmaya başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; evlerini yangında kaybedenlere yenilerinin yapılması için harekete geçti. Yangın mağdurlarına önce konteynerler verildi.
Bir yıl içinde de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla Alanya, Akseki, Gündoğmuş ve Manavgat'ta toplam 900 afet konutu yapıldı. Bölge mimarisine uygun 2'şer katlı taş evler inşa edildi. Yangın ihtimaline karşın evlerin inşasında yanmaz malzemeler kullanıldı. Mağdur aileler, devlet desteğiyle yapılan yeni konutlarına kavuştu.
CUMHURBAŞKANI BENİ TELEFONLA ARADI
4 çocuk babası Mithat Akça (64), 10 yaşından beri çiftçilik yapıyor. Kalemler Köyü'nde çıkan yangında, evini ve traktörünü kaybetti. Afet bölgesini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akça'ya traktörlerinin yenileneceğini ve en kısa sürede gönderileceğini söyledi. 3 gün içinde yeni traktörüne kavuştu. Geçtiğimiz günlerde ise yeni evine yerleşen Mithat Akça, "Yangın, 25 dakika içinde tüm köyü küle çevirdi. O kadar şiddetli bir rüzgar vardı ki ateş önüne gelen her şeyi yaktı yıktı.
Yangından hemen sonra Cumhurbaşkanımız köyümüze geldi. Omzuma elini koydu, "Sana yeni traktör göndereceğim" dedi. Cumhurbaşkanımız, 3 gün sonra beni bir daha arayarak, "Traktörün geliyor, haberin olsun" diye konuştu. Allah ondan ve milletimizden razı olsun. Yeni evimizden memnunum, evimiz çok güzel. Allah böyle felaket göstermesin bir daha" ifadelerini kullandı.
O KADAR GÜZEL O KADAR ÖZEL
Süleyman Özcan (55), hayvancılıkla uğraşıyor. Bin bir emekle yaptığı evini yangında kaybetti. Devletin desteğiyle yeniden ayağa kalkan Özcan, şöyle konuştu: "Devletimiz bir gün içinde köyümüze geldi. A'dan Z'ye her şeyden yardım geldi. Yeni evlerimize kıymet biçemeyiz. O kadar güzel o kadar özel yaptılar. İçi dışı çok kaliteli oldu."
ANAHTARIMIZI TESLİM ALDIK
Urkıya Özen (62) ve Ahmet Özen (64) çifti ise 36 yıldır evli. Tüm birikimleri, bir saat içinde küle döndü. Devlet yetkililerin her türlü ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Urkıya Özen, şunları söyledi: "Çok şükür yanan evimizin yerine yenisi yapıldı, anahtarımızı teslim aldık ve içinde oturuyoruz. Yarım saatte kocaman köy ve çevresi yandı. Hepimiz ölebilirdik. Allah bir daha göstermesin"
ESKİNİN MAZİSİ VAR YENİSİ DE ÇOK GÜZEL
Rıfat Akça (68), tam 42 yıl şoförlük yaptı. Yangından sonra işleri bozuldu ve mesleğini bıraktı. Afetten 3 gün sonra 50 bin lira yardım parası aldı. Akça, yangın günü devletin yanlarında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Evlerimiz çok güzel oldu. Yeni evimizin her şeyinden çok memnunuz. Köyümün böyle olacağı hiç aklımdan geçmemişti. İlk başta tanıyamadım. Eski evimin mazisi, hatıraları vardı. Yeni evim çok ferah ve çok geniş inşa edildi. Allah devletimizden razı olsun."
YENİ MOTOR VERDİLER
Fatih Tunç (17) lise öğrencisi. Sağlık personeli olmayı hedefliyor. "Babamın 50 yıllık emeği saatler içerisinde gözümüzün önünde yandı" diyor ve ekliyor: "Köy alev alevdi. Çok büyük bir felaketti. Motorum yandı. Konya Büyükşehir Belediye başkanımız bana bir motor verdi. Şuan hala kullanıyorum motoru. Yangın felaketinde milletin yanından duran herkesten Allah razı olsun."