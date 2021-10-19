Manavgat’ın kabusu örgüt çökertildi

'Vurgun' adı verilen operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı giren polis, F.K ile birlikte C.K, M.Ö, M.A, M.A, T.C, A.K, A.Ç, L.Ş, B.B, K.Ö, K.P. ve A.B.isimli adamları emniyete getirildi. Zanlıların kaldığı yerlerde yapılan aramalarda 3 adet tabanca 1 adet otomatik tüfek, çek ve senet olmak üzere çeşitli dijital materyallere ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İHBARDA BULUNDU

Manavgat ilçesinde M.K isimli bir kişi polis merkezine giderek, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişi hürriyetini yoksun kılma ve nitelikli yağmaya uğradığını belirterek şikâyetçi oldu. Bölgeden başka şikâyetlerin gelmesi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, bölgede çalışma başlattı. Kısa süren çalışmanın ardından F.K. liderliğindeki suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYEBASILDI

Yapılan teknik takip ve çalışmaların ardından suç şebekesinin haksız kazanç elde ederek, maddi ve manevi güce ulaşmaya çalıştıkları, yüksek faizlerle verdikleri paraları alabilmek için yağma, nitelikle yağma, tehdit, silahla tehdit, hakaret, kasten yaralama, tefecilik, kişi hürriyetinden yoksun kılma eylemlerinde bulundukları teknik ve fiziki olarak takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Sabah saatlerde operasyonda F.K. ve örgüt elemanları C.K, M.Ö, M.A, M.A, T.C, A.K, A.Ç, L.Ş, B.B, K.Ö, K.P. ve A.B. gözaltına alındı. Söz konusu kişilerin arasında 3 kamu görevlisini olduğu kaydedildi.

MALZEMLEERE EL KONULDU

Zanlılara ait Manavgat'taki 12 ev ve 5 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 21 cep telefonu, 23 sim kart, 7 bilgisayar, 9 USB flaş disk, 3 hafıza kartı, tablet ve harddisk olmak üzere toplamda 65 adet dijital materyal, çeşitli şirket ve şahıs adına düzenlenmiş çeşitli bankalara ait 53 çek, senet, ödeme protokolü, 50 para gönderme dekontu, çek kayıt dekontu, 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 32 bin 900 lira, 40 dolar ve 300 Avro para ele geçirildi.

Poliste ifadesi alınan şüpheliler, sabah erken saatte Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.