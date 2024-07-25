Manavgat’ta 5 milyon 100 bin fidanla 60 bin hektar alan yeniden yeşerdi

Yanan bölgede yapılan çalışmaları inceleyen Vali Şahin "Doğanın ve vatandaşlarımızın kayıplarını hızla telafi ediyoruz." dedi. 2021 yılında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 60 bin hektardan fazla orman alanının ve yüzlerce yerleşim yerinin zarar gördüğü büyük orman yangının 3'üncü yılında Vali Şahin, yangından zarar gören alanlarda yapılan ağaçlandırma faaliyetlerini, gençleştirme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Hulusi Şahin'e Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

KAYIPLARI TELAFİ ETTİ

Yangının zarar verdiği alanlarda yapılan iyileştirme çalışmalarını inceleyen Vali Şahin daha sonra Sivri Yangın İlk Müdahale Ekip Binası'nda basın mensupları ile bir araya gelerek orman yangınları sonrasında yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.2021 yılında Manavgat'a bağlı Yeniköy mahallesinde başlayan ve geniş alanlara yayılan yangının Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yangınlarından birisi olarak tarihe geçtiğini ifade eden Vali Şahin, "Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar ile birlikte geniş bir alana yayılan yangın sonucu 7 vatandaşımızı kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Maalesef kayıplarımızı geri getiremiyoruz ama diğer zararları hızla telafi ettik." dedi.

5 MİLYON 100 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Bölgede zarar gören alanların toparlanma sürecine girdiğini belirten Vali Şahin, "Yangına dirençli türler ile birlikte 5.1 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. Bunun iki katı kadar da doğada oluşan fidanlarımız var. Böylece yangından zarar gören 60 bin hektar alanın tamamına yakını tekrar yeşerdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD ve TOKİ'nin çalışmaları sonucu konutları zarar gören afetzedeler için konut, çok sayıda ahır, köy konakları ve Camiler yapıldı. Yer sorunundan kaynaklanan gecikmeler harici tüm konutları ve ahırları afetzede vatandaşlarımıza teslim ettik." şeklinde konuştu. AFAD ise yangında küle dönen 100 konutun hak sahiplerine yangından kısa süre sonra yöresel mimariye uygun 100 konutun yapılarak teslim edildiğini kaydetti.

TEYAKKUZ HALİNDEYİZ

Vali Şahin, yangınla mücadele ekiplerinin teyakkuzda olduğunu vurgulayarak, "Bu sene tüm zamanların en sıcak mayıs ve haziran ayını yaşadık. Çeşitli bölgelerde çıkan orman yangınları ekiplerimizin hızlı müdahaleleri ile büyümeden söndürüldü. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artacağını varsayarak çok dikkatli olmalıyız. Tüm vatandaşlarımızdan ormanları sorumlu ve dikkatli bir şekilde kullanmalarını rica ediyorum." dedi