Manavgat’ta ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

EŞYALARINI ALMAK İÇİN GERİ GİRDİ

Alevler kısa sürede prefabrik evi sardı. Bu sırada Ayşe Kökçü ziynet, para ve özel eşyalarını almak için içeri girdi. Alevler saniyeler içinde her tarafı sarınca dışarı çıkamadı.