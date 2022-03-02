Manavgat’ta ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

EŞYALARINI ALMAK İÇİN GERİ GİRDİ
Alevler kısa sürede prefabrik evi sardı. Bu sırada Ayşe Kökçü ziynet, para ve özel eşyalarını almak için içeri girdi. Alevler saniyeler içinde her tarafı sarınca dışarı çıkamadı.
Eşi Mustafa Kökçü ve kızları annelerini kurtarmak için uğraştı ise de başarılı olamadı. Prafabrik ev küle dönerken talihsiz kadın evde yanarak feci şekilde can verdi.
ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI
Yaşanan korkunç olayın ardından tanınmaz halde olan ceset otopsi için Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yangında hafif yaralanan Mustafa Kökçü'nün ise sağlık durumunun iyi oyduğu bildirildi.
Mustafa Kökçü'nün emekli olduktan sonra prefabrik ev yaptırarak Antalya'dan doğup büyüdüğü Taşağıl'a taşındığı öğrenildi. DNA ve otopsi işlemlerinin ardından Ayşe Kökçü'nün Taşağıl'da toprağa verileceği kaydedildi.