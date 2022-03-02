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Giriş Tarihi: 2.3.2022 11:03 Son Güncelleme: 2.3.2022 11:19

Manavgat’ta ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Manavgat’ta ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Taşağıl Mahallesi’nde prefabrik evde çıkan yangında Ayşe Kökçü (60) yanarak hayatını kaybetti. Eşi Mustafa Kökçü (70) ise yaralı olarak kurtuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesinde yaşayan Kökçü ailesinin oturduğu evde soba borusu yerinden çıktı. Sobanın kıvılcımı evde yangın çıkardı. Bu sırada alt katta oturan Kökçü ailesinin kızları anne ve babayı yangın olduğunu söyleyip evden dışarı çıkardı.

EŞYALARINI ALMAK İÇİN GERİ GİRDİ

Alevler kısa sürede prefabrik evi sardı. Bu sırada Ayşe Kökçü ziynet, para ve özel eşyalarını almak için içeri girdi. Alevler saniyeler içinde her tarafı sarınca dışarı çıkamadı.

Eşi Mustafa Kökçü ve kızları annelerini kurtarmak için uğraştı ise de başarılı olamadı. Prafabrik ev küle dönerken talihsiz kadın evde yanarak feci şekilde can verdi.

ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Yaşanan korkunç olayın ardından tanınmaz halde olan ceset otopsi için Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Yangında hafif yaralanan Mustafa Kökçü'nün ise sağlık durumunun iyi oyduğu bildirildi.

Mustafa Kökçü'nün emekli olduktan sonra prefabrik ev yaptırarak Antalya'dan doğup büyüdüğü Taşağıl'a taşındığı öğrenildi. DNA ve otopsi işlemlerinin ardından Ayşe Kökçü'nün Taşağıl'da toprağa verileceği kaydedildi.

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Manavgat’ta ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
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