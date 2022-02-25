Haberler Yaşam Haberleri Manavgat'ta fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Giriş Tarihi: 25.2.2022 16:40 Son Güncelleme: 25.2.2022 16:41

Manavgat'ta fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

DHA
Manavgat’ta fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sıcak saatler yaşandı... Polis ekiplerince 19 adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin çok sayıda yabancı uyruklu kadını ilçeye getirerek, fuhuş yaptırdıkları ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, salı günü 19 adrese baskın düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda yabancı uyruklu 20 kadın kurtarılırken, 20 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; otomatik tüfek, 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, av tüfeği ele geçirilirken, çok sayıda suç unsuru materyale de el koyuldu. Emniyette ifadeleri 3 gün süren 5'i kadın 20 şüpheli, 'fuhşa teşvik', 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'cinsel saldırı', 'insan ticareti' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Manavgat'ta fuhuş operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
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