Manavgat’ta jandarmadan şok operasyon

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ve Türkiye geneli müşterek huzur, güven uygulaması uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Çolaklı mahallesinde şüpheli D.K.'yı takibe alan Antalya Jandarma Asayiş Şube JASAT Timleri, Manavgat İlçe Jandarma komutanlığı ve KOM Timleri ile yapılan operasyonda şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda, 120 gram Skunk uyuşturucu madde, 1 adet 7.65 tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör ve 10 adet tabancaya ait fişek ele geçirildi. Şüpheli D.K gözaltına alınarak Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüphelinin işlemlerinİn sürdüğü belirtildi.