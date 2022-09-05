Manavgat’ta tartıştığı arkadaşını öldürdü

Antalya'da dün saat 18:30 sıralarında Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'ndeki çarşısında 45 gün önce tartışan butik işletmecisi M.T.Y. ile aynı işi yaptığı karşı komşusu Mustafa Köse arasında yine tartışma çıktı. Çıkan kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.Y. onlarca turisttin bulunduğu ortamda ruhsatsız 9 milimetre tabancası ile 200 metre uzağındaki Mustafa Köse'ye ateş etti. Vücuduna birden fazla mermi isabet eden Köse kanlar içinde yere yığıldı.

Yakınında bulunan otelin güvenlik bölümüne giderek vurduğu esnaf arkadaşı için ambulans ve güvenlik ekibinin çağrılmasını istedi.

HAYATINI KAYBTTİ

Silah seslerini ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Köse, hayatını kaybetti. Köse'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken cinayeti öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.T.Y.çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak Alanya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Komşuları M.T.Y. ile Mustafa Köse'nin daha önceleri çok iyi arkadaş oldukları, ailecek görüştüklerinin söyledi.