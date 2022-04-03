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Giriş Tarihi: 3.4.2022 18:40

Manavgat'taki cinayet soruşturmasında flaş gelişme: 2 şüpheli gözaltına alındı

DHA
Manavgat’taki cinayet soruşturmasında flaş gelişme: 2 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Selim İyiol'u (25) tabancayla öldürdüğü iddia edilen D.Ç. ile bağlantılı olduğu belirlenen B.E. ve A.Ö., jandarma ekiplerince yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Manavgat Oymapınar Yolu'nda dün sabah saat 05.00 sıralarında öldürülen Selim İyiol'un cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçti.

Ekipler, cinayet şüphelisinin birçok suçtan kaydı bulunan D.Ç. olduğunu belirledi. Çalışmalarını sürdüren ekipler ,9 suç kaydı bulunan B.E. ile 15 suç kaydı olan A.Ö.'nün katil zanlısı D.Ç. ile bağlantılı olduğunu tespit etti.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Otomobil ile kaçmaya çalışan B.E. ile A.Ö., fiziki takibin ardından yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 18 gram metamfetamin, 10 gram skunk, 29 uyuşturucu ve uyarıcı hap, hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli D.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Manavgat'taki cinayet soruşturmasında flaş gelişme: 2 şüpheli gözaltına alındı
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