Manchester City 6 - 3 Manchester United (MAÇ SONUCU) - İngiltere Premier Lig Manchester City - Manchester United maç özeti ve golleri

Etihad Stadyumu'nda oynanan İngiliz derbisinde Manchester City, Manchester United'a büyük bir üstünlük kurdu. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 8, 44, 72'nci dakikalarda Phil Foden ve 34, 37, 64'üncü dakikalarda Erling Haaland atarken Manchester United'ta ise goller 56'ncı dakikada yeni transfer Antony ile 84 ve 90+1'inci dakikada Anthony Martial'den geldi.