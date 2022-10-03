Haberler Yaşam Haberleri Manchester City 6 - 3 Manchester United (MAÇ SONUCU) - İngiltere Premier Lig Manchester City - Manchester United maç özeti ve golleri
Giriş Tarihi: 3.10.2022 00:09 Son Güncelleme: 3.10.2022 00:11

Manchester City 6 - 3 Manchester United (MAÇ SONUCU) - İngiltere Premier Lig Manchester City - Manchester United maç özeti ve golleri

İngiltere Premier Lig 9. Hafta maçları kapsamında Manchester City - Manchester United yeşil sahada kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı 6-3 Manchester City kazanırken maça ilişkin detayları öğrenmek isteyenler İngiltere Premier Lig Manchester City - Manchester United maç özeti ve golleri için araştırmalarını sürdürüyor. İngiltere Premier Lig Manchester City - Manchester United maç özeti - golleri ve tüm detaylar.

Manchester City 6 - 3 Manchester United MAÇ SONUCU - İngiltere Premier Lig Manchester City - Manchester United maç özeti ve golleri

Manchester City - Manchester United karşılaşması toplam 9 golle noktalandı. Manchester City'nin 6 golle kazandığı karşılaşmanın sonrasında İngiltere Premier Lig Manchester City - Manchester United maç özeti ve golleri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

MANCHESTER CITY - MANCHESTER UNITED MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Manchester City - Manchester United maç özeti ve gol detayları şöyle;

Manchester City 6 - 3 Manchester United MAÇ SONUCU - İngiltere Premier Lig Manchester City - Manchester United maç özeti ve golleri

MANCHESTER DERBİSİNDE KAZANAN CITY

Manchester City - Manchester United: 6-3

İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında Manchester City, evinde konuk ettiği Manchester United'ı 6-3'lük skor ile mağlup etti.

Manchester City 6 - 3 Manchester United MAÇ SONUCU - İngiltere Premier Lig Manchester City - Manchester United maç özeti ve golleri

Etihad Stadyumu'nda oynanan İngiliz derbisinde Manchester City, Manchester United'a büyük bir üstünlük kurdu. Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 8, 44, 72'nci dakikalarda Phil Foden ve 34, 37, 64'üncü dakikalarda Erling Haaland atarken Manchester United'ta ise goller 56'ncı dakikada yeni transfer Antony ile 84 ve 90+1'inci dakikada Anthony Martial'den geldi.

Manchester City 6 - 3 Manchester United MAÇ SONUCU - İngiltere Premier Lig Manchester City - Manchester United maç özeti ve golleri

TARİHİN EN GOLLÜ MANCHESTER DERBİSİ

Manchester City'nin Manchester United'ı 6-3 mağlup ettiği karşılaşma izleyenler tarihe tanıklık etti. Atılan 9 golün ardından karşılaşma, bir Manchester derbisinde en çok gol atılan karşılaşma ünvanını eline geçirdi.

Manchester City 6 - 3 Manchester United MAÇ SONUCU - İngiltere Premier Lig Manchester City - Manchester United maç özeti ve golleri

ERLING HAALAND'TAN BİR HAT TRICK DAHA

Manchester City'nin bu yaz transfer döneminde takıma kattığı Norveçli oyuncu Erling Haaland, City forması ile çıktığı son üç saha maçında hat-trick yapmayı başardı.

Manchester City 6 - 3 Manchester United MAÇ SONUCU - İngiltere Premier Lig Manchester City - Manchester United maç özeti ve golleri

Etkili oyununu goller ile süsleyen Haaland, Premier Lig'de 14 gole ulaşarak 14 kulüpten daha fazla gol atan oyuncu oldu. 22 yaşındaki oyuncu şimdiden City forması ile tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta 17 gol atıp 3 asistlik yapma başarısı gösterdi.

Manchester City 6 - 3 Manchester United MAÇ SONUCU - İngiltere Premier Lig Manchester City - Manchester United maç özeti ve golleri

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Manchester City 6 - 3 Manchester United (MAÇ SONUCU) - İngiltere Premier Lig Manchester City - Manchester United maç özeti ve golleri
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