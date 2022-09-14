Manchester City Borussia Dortmund maçı canlı izle! Şampiyonlar Ligi Manchester City Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı izle

Manchester City ile Borussia Dortmund, devler ligi G Grubu 2. Hafta maçları kapsamında karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı televizyondan izlemek isteyen futbolseverler "Manchester City Borussia Dortmund maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
Şampiyonlar Ligi Manchester City - Borussia Dortmund maçı canlı yayın kanalı linki ve tüm detaylar şöyle;
MANCHESTER CITY XI: Ederson, Stones, Akanji, Ake, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne, Gündoğan, Mahrez, Haaland, Grealish
BORUSSIA DORTMUND XI: Meyer, Özcan, Reyna, Reus, Guerreiro, Hummels, Modeste, Bellingham, Can, Meunier, Süle