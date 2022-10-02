Manchester City Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Premier Lig City United maçı ne zaman, saat kaçta?

City United maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. İngiltere'nin en büyük iki-üç derbisinden biri bugün oynanacak ve bütün futbolseverlerin gözü bu maçta. Manchester City Manchester United maçı hangi kanalda, City United maçı canlı izle ekranı şifresiz mi soruları yanıt arıyor. Peki, Manchester City Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Ligde son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen iki takım, bugün öğlen saatlerinde karşı karşıya gelecek. İki takımda da eksikler bulunuyor.
Manchester City'de John Stones ve Kalvin Philips oynamayacakken, United'ın tek eksiği kaptan Harry Maguire.
Mücadelenin hakemi Michael Oliver olarak belirlendi.
Manchester City Manchester United maçı Bein Sports 3 ekranlarında olacak.
City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish
United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford