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Giriş Tarihi: 2.10.2022 10:29

Manchester City Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Premier Lig City United maçı ne zaman, saat kaçta?

Milli ara bitti ve ligler başladı. İngiltere Premier Lig dünkü heyecanını bugüne de taşıyor. Bugünün en öne çıkan maçı, derbi mücadelesi. Sporseverler, Manchester City Manchester United maçı hangi kanalda, Manchester derbisi ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. City United maçı canlı izle ekranı ile futbolseverler bu heyecanlı maçın coşkusuna ortak olmak istiyor.

Manchester City Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Premier Lig City United maçı ne zaman, saat kaçta?

City United maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. İngiltere'nin en büyük iki-üç derbisinden biri bugün oynanacak ve bütün futbolseverlerin gözü bu maçta. Manchester City Manchester United maçı hangi kanalda, City United maçı canlı izle ekranı şifresiz mi soruları yanıt arıyor. Peki, Manchester City Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İKİ TAKIMDA EKSİKLER BULUNUYOR

Ligde son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen iki takım, bugün öğlen saatlerinde karşı karşıya gelecek. İki takımda da eksikler bulunuyor.

Manchester City'de John Stones ve Kalvin Philips oynamayacakken, United'ın tek eksiği kaptan Harry Maguire.

Mücadelenin hakemi Michael Oliver olarak belirlendi.

CITY - UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City Manchester United maçı bugün saat 16.00'da oynanacak.

MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City Manchester United maçı Bein Sports 3 ekranlarında olacak.

CITY UNITED MUHTEMEL 11'LER

City: Ederson; Walker, Akanji, Dias, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Haaland, Grealish

United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford

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Manchester City Manchester United maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Premier Lig City United maçı ne zaman, saat kaçta?
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