Manchester United Liverpool maçı hangi kanalda? Premier Lig Manchester United Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?

Manchester United Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorusu sürekli olarak soruluyor. Futbolseverler, Manchester United Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta sorusuyla ezeli rekabet hakkında bilgi almak istiyor. İki takım da kötü girdiği sezonda ilk galibiyetini alma amacını taşıyor. Peki, Manchester United Liverpool maçı canlı yayın hangi kanalda? İşte detaylar!
MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Premier Lig'in en büyük rekabetlerinden biri olan maç 22 Ağustos 2022 (bu akşam) TSİ ile 22.00'da başlayacak.
MANCHESTER UNİTED LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç Beinsports 3 ekranlarında yayınlanacak.