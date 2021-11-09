Mandalina bahçelerinde çalışanların taşındığı 2 midibüs çarpıştı: 45 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Menderes ilçesi Küner Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, M.E.T. yönetimindeki 35 TRG 29 plakalı midibüs, freninin boşalması sonucu, H.B.'nin kullandığı 35 ARN 786 plakalı midibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle midibüslerde bulunan 45 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.