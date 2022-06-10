"Mandalina" süsüyle uyuşturucu sattılar

Saksılara ve bardaklara ekerek yetiştirdikleri "Hint Keneviri" isimli uyuşturucu maddeleri satan altı kişi gözaltına alındı. İki uyuşturucu satıcısının; Hint Kenevirleri'ni polislere yakalanmamak için "Mandalina Çiçeği" diyerek internet üzerinden sattıkları iddia edildi. Saksı ve bardaklara ekilmiş 48 kök Hint Keneviri ve 111 adet Hint Keneviri tohumu ele geçirildi.

İstanbul Polisi; üç farklı adreste uyuşturucu madde imal edildiğini tespit etti. Fiziki olarak takibe alınan üç adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.Y., G.D., A.R., M.Ö., D.B. ve M.A. isimli altı kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde "Hint Keneviri" ismi verilen uyuşturucu maddeleri yetiştirmek için özel ısıtma, ışıklandırma ve havalandırma düzeneklerinin kurulduğu ve adreslerin uyuşturucu serasına dönüştürüldüğü tespit edildi.

Adreslerde; küçük saksılara ve bardaklara ekilmiş halde toplamda 48 kök Hint Keneviri, 111 adet Hint Keneviri tohumu ve 4,34 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan iki uyuşturucu satıcısının yetiştirdikleri Hint Kenevirleri'ni polislere yakalanmamak için "Mandalina Çiçeği" diyerek internet üzerinden sattıkları iddia edildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen altı kişi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.