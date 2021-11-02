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Giriş Tarihi: 2.11.2021 19:59

Mandıra hırsızları jandarmaya yakalandı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Mandıra hırsızları jandarmaya yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler durumundan şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Araç içerisindeki 4 kişi Ödemiş'deki bir mandıradan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş ilçesinde F.K isimli vatandaşın mandırasının çevresinde seyir halinde olan araçtan şüphelendi. Ekipler araç içerisindeki 4 kişiyi takibe aldı.

Şüpheliler kısa süre sonra mandıra içerisine girerek buradaki malzemeleri kamyonete yüklemeye başladı. M.Ö, H.İ.İ, D.T ve K.K isimli 4 şahıs jandarma tarafından hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mandıra hırsızları jandarmaya yakalandı
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