Mandıra hırsızları jandarmaya yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş ilçesinde F.K isimli vatandaşın mandırasının çevresinde seyir halinde olan araçtan şüphelendi. Ekipler araç içerisindeki 4 kişiyi takibe aldı.

Şüpheliler kısa süre sonra mandıra içerisine girerek buradaki malzemeleri kamyonete yüklemeye başladı. M.Ö, H.İ.İ, D.T ve K.K isimli 4 şahıs jandarma tarafından hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.