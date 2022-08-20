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Giriş Tarihi: 20.8.2022

Mangal yasağı Uludağ’ı canlandırdı

Mangal yasağı Uludağ’ı canlandırdı
ORMAN yangını riskini azaltmak için İçişleri Bakanlığı'nca 19 Temmuz-31 Ağustos'ta ormanların çevresinde ateş yakılması ve korunan alanlara girişler yasaklandı. Bu nedenle Uludağ'a gelen ziyaretçi sayısında düşüş oldu. Geçen yıl Temmuz ayında 510 bin kişinin gezmek ve piknik yapmak için geldiği Uludağ'daki rakam, bu senenin aynı ayında 180 bine düştü. Yasaklar, yaz sıcağında ağaç gölgesinde serinlemek isteyen ve mangal yakmadan piknik keyfi yapamayanları küstürürken, yaban hayatına ve Uludağ'ın endemik bitki örtüsüne ise büyük faydası oldu. İnsan hareketliliğinin azalmasıyla ülke genelindeki ormanlarda olduğu gibi Uludağ'da da ekosistemin kendini yenilediğini belirten Orman Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Muhammet Ali Akaç, mangal yasağı nedeniyle piknikçilerin sayısının azalmasıyla Uludağ'da ekosistemin kendini yenilediğini, doğada geri dönüş yaşandığını söyledi. DHA

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Mangal yasağı Uludağ’ı canlandırdı
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