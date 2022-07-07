Manisa bayram namazı saati 2022: Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Manisa bayram namazı saati 2022 merak ediliyor. Ege'de bulunan ilin haliyle namaz saati de geç oluyor. Diyanet il il namaz saatlerini paylaştı. Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu da yöneltiliyor. Cumartesi namaz kılınacak ve Müslümanlar bayramın ilk ibadetini yapmış olacak. İşte Manisa bayram namazı saati!
MANİSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet tarafından paylaşılan bilgilere göre Manisa bayram namazı saati 06.27'dir.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.
İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.
Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.