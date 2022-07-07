Haberler Yaşam Haberleri Manisa bayram namazı saati 2022: Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 15:28

Manisa bayram namazı saati 2022: Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu birçok Manisalı mümin tarafından sorulmaktadır. Vatandaşlar Diyanet bayram saatleri paylaşımı üzerinden değil de direkt olarak kendi illeri üzerinden araştırma yapılıyor. Yarın arefe ve ondan sonraki gün 2022 Kurban Bayramı idrak edilecek. Vatandaşlar da Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunu yöneltiyor. İşte Manisa bayram namazı saati!

Manisa bayram namazı saati 2022: Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Manisa bayram namazı saati 2022 merak ediliyor. Ege'de bulunan ilin haliyle namaz saati de geç oluyor. Diyanet il il namaz saatlerini paylaştı. Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu da yöneltiliyor. Cumartesi namaz kılınacak ve Müslümanlar bayramın ilk ibadetini yapmış olacak. İşte Manisa bayram namazı saati!

MANİSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet tarafından paylaşılan bilgilere göre Manisa bayram namazı saati 06.27'dir.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar. Cemaat de aynı şekilde tekbir getirip ellerini bağlar.

İmam ve cemaat içlerinden "Sübhâneke" duasını okur. Sonra İmam ve cemaat, "Allâhü ekber" diyerek tekbir alır, eller kulaklar hizasına kadar kaldırılıp yana bırakılır.

Sonra aynı şekilde "Allâhü ekber" diyerek bir tekbir daha alınır ve eller yine yana bırakılır. Üçüncü kere "Allâhü ekber" diyerek tekbir alınır ve bu sefer eller bağlanır.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa bayram namazı saati 2022: Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA