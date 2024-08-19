Manisa Gördes yangınında alevler şehidin kabrine uğramadı!

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan ve Salihli ilçesine kadar devam eden orman yangını çok sayıda ekibin yoğun çabalarıyla 6'ncı gününde kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Orman yangınında tamamen yanan Gördes'in Karayakup köyündeki acı manzara yürekleri dağlarken köyün mezarlığı da yangının ortasında kaldı. Alevlerin zarar veremediği tek mezar ise 2010 yılında şehit olan Piyade Er Halil İbrahim Ertaş'ın kabri ve kabrinin başındaki Türk bayrağı oldu. Şehidin köyde yaşayan ailesinin ise yangından sonra İzmir'de yaşayan kızlarının yanına gittikleri öğrenildi.

HAYRETLER İÇİNDE KALDIM

Köyün önceki dönem muhtarı olan Adnan Kaya, yangının ikinci gününde yeni kaybettiği babasının mezarını ziyaret için geldiğini ve her yerin küle döndüğünü sadece şehidin mezarının yanmadığını görerek hayrete düştüğünü anlattı. Kaya, "Şehit mezarına hiçbir şey olmamış. Yangın ikinci gün tekrar alevlenip köye doğru geldi. Helikopterler, arazözler geldi ama köy rüzgardan duman altında kaldı. Canımızı zor kurtardık. Köyü terk etmek zorunda kaldık. Evlerden bir şey alamadık. Sadece traktörünü alan kaçabildi alamayanın da traktörleri de yandı. Baraja kadar dayandık. Rüzgarda arkadan yangını tetikledi. Yangınla, baraj arasında kaldık. Suya dalmak zorunda kaldık. O arada Allah'tan rüzgar kesildi. 15-20 kişi ölecektik. Rüzgar ters döndü ya barajda boğulacaktık ya da dumandan ölecektik. Allah'tan rüzgar ters döndü ve kurtulduk" dedi.