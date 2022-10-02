Manisa İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla İzmir Manisa Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Birbirine yakın iller arasında seyahat etmek genelde gezi amaçlı olsa da tercih edilen seyahat şekline göre süreler değişebilmektedir. Özel araçla ya da otobüsle yapacağınız yolculuklarda süre değişeceği için İzmir Manisa arası kaç saat diye merak etmeniz oldukça normaldir. Hem Manisa ilimiz hem de İzmir ilimiz çok eski zamanlardan beri kurulan medeniyetleri ile dikkat çeken şehirlerimizdendir. Manisa İzmir arası kaç km sorusunun cevabı için yazımızın devamına hep birlikte geçelim. Siz de gerek eğitim için gerekse de gezi için İzmir Manisa arası kaç km diye merak ediyorsanız, buyurun detaylara.

Manisa İzmir Arası Kaç Km?

İzmir ve Manisa birbirine oldukça yakın iki ildir. Ege bölgesinde bulunan iki ilimize ulaşım özel araç ya da otobüs ile sağlanmaktadır. Çok yakın iller oldukları için uçak ile ulaşım mümkün olmamaktadır. D565 karayolunu kullanarak yapacağınız bu ulaşımda İzmir merkezden Manisa şehir merkezi arası uzaklık ortalama 40 km olacak karşımıza çıkacaktır. Ulaşım için alternatif bir yol bulunmadığı için seyahatiniz için bu yolu tercih etmeniz gerekmektedir.

İzmir Manisa Arası Kaç Saat?

Manisa ve İzmir arası sadece 40 km olduğu için ulaşım da oldukça kısa sürecektir. Bu iki şehir arasında düzenli ve devamlı olarak otobüs bulmak mümkündür. Hem İzmir şehir merkezinden Manisa'ya hem de Manisa merkezden İzmir'e düzenli otobüsler bulunmaktadır. Özel araçla da otobüsle de bu iki şehir arası ortalama olarak 40 dakika sürmektedir.