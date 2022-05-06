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Giriş Tarihi: 6.5.2022 12:44 Son Güncelleme: 6.5.2022 12:45

Manisa onu arıyordu: Küçük Zümral bakın nerede bulundu

DHA
Manisa onu arıyordu: Küçük Zümral bakın nerede bulundu

Manisa'da korku dolu anlar yaşandı... Evlerinin bahçesinde oynarken kaybolan 5 yaşındaki Zümral Efe, ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık 1 kilometre mesafede, duvarın yanında uyurken bulundu. Minik Zümral, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Yunusemre ilçesi Yukarı Emlakdere Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde dün saat 19.00 sıralarında oyun oynayan Zümral Efe, ortadan kayboldu. Tüm aramalarına rağmen kızına ulaşamayan Tahir Efe (42), saat 21.30'da 112 Acil çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 3 Asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iz takip köpeği ile arama çalışması başlattı. Jandarmaya, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri de destek verdi. Ayrıca Manisa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri de bölgeye sevk edildi. Bölgede insansız hava aracıyla da havadan tarama çalışması yapıldı.
Küçük Zümral, saat 22.30 sıralarında, JASAT tarafından evine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki bir duvarın dibinde uyurken bulundu. Yapılan kontrollerinde durumunun iyi olduğu belirlenen Zümral Efe, ailesine teslim edildi.
Kızını bulan ekiplere teşekkür eden Tahir Efe, "Allah hepinizden razı olsun. Çocuğumu sağ salim buldunuz" dedi.

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Manisa onu arıyordu: Küçük Zümral bakın nerede bulundu
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