Manisa polisinden uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın talimatıyla, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekipler harekete geçti. Akhisar İlçe Emniyet, Narkotik Şube, KOM Şube¬, Asayiş Şube ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla dün sabah saat 07.00'de 20 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 11 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet fişek, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 79 adet kartuş, 200 adet sentetik ecza, 11 adet dikili kenevir bitkisi, 4 parça halinde toplam 17.76 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1.57 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu kesmeye yarayan makas, 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.