Haberler Yaşam Haberleri Manisa Salihli'de TIR dehşeti: İki araç ile polis memuruna çarptı! 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 25.9.2025 12:53 Son Güncelleme: 25.9.2025 13:07

Feci kaza Manisa Salihli'de yaşandı. 2 araç ile polis memuruna çarptıktan sonra köprüden uçan TIR, park halindeki 3 aracın da üzerine düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Korkuç kaza, sabah saatlerinde İzmir-Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi'nde yaşandı. Ankara istikametinden İzmir istikametine giden Şah İsmail Topçuoğlu'nun kullandığı 34 GLH 876 plakalı TIR, aynı yönde seyir halindeki Muhammed Nedir'in (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

TIR daha sonra bariyerlere, Ahmet Taş (54) yönetimindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile ve Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Osman Yanar'a (49) çarptıktan sonra Sarıpınar Köprüsü'nden uçtu.

TIR, park halindeki 2 özel halk otobüsü ile taksinin üzerine düştü. Kazada Muhammed Nedir hayatını kaybetti, polis memuru Osman Yanar ve TIR şoförü Şah İsmail Topçuoğlu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yanar'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi...

