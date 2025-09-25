Manisa Salihli’de TIR dehşeti: İki araç ile polis memuruna çarptı! 1 ölü, 2 yaralı

Korkuç kaza, sabah saatlerinde İzmir-Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi'nde yaşandı. Ankara istikametinden İzmir istikametine giden Şah İsmail Topçuoğlu'nun kullandığı 34 GLH 876 plakalı TIR, aynı yönde seyir halindeki Muhammed Nedir'in (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
TIR daha sonra bariyerlere, Ahmet Taş (54) yönetimindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile ve Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli polis memuru Osman Yanar'a (49) çarptıktan sonra Sarıpınar Köprüsü'nden uçtu.