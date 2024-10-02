Manisa ve Yozgat’ta suç örgütlerine operasyon: 30 şüpheli gözaltında

Manisa ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda iki ayrı organize suç örgütü çökertildi. Manisa'da Doğan Gezekli, Yozgat'ta ise cezaevinde bulunan Ahmet Doğan'ın elebaşılığını yaptığı bu suç örgütlerine yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların Soma ve Yozgat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini açıkladı. Manisa ve Yozgat İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube ekipleri tarafından yürütülen operasyonlar, Trabzon, Tekirdağ ve Hatay'da da genişletilerek uygulandı.

SUÇ AĞLARI ÇÖKERTİLDİ

Operasyonlar kapsamında, şüphelilerin eğlence mekanlarını zorla ele geçirme, esnafların iş yerlerine silahlı saldırılar düzenleme, mağdurları silah zoruyla senet imzalamaya zorlama, silah ticareti yapma, suç örgütü kurma, silahla yaralama, şantaj ve tefecilik gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonlar sonucunda; 8 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet kesici ve delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin süreceğini belirterek, "Organize suç örgütleri kazdıkları kuyulara düşecekler" dedi. Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.