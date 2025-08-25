Manisa’da 12 milyar liralık imar rantı!

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, Manisa ve Türkiye gündemini değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi. Manisa'da hükümet öncülüğünde toplamı 50 milyar lirayı bulan yatırımların devam ettiğini vurgulayan Turgut, "CHP yönetimi göreve geldiğinde seçim meydanlarında vaat ettiği gibi indirime giderek bu bedeli 424 liraya düşürdü. Ancak aradan yalnızca 14 ay geçmesine rağmen aynı fatura 837 liraya yükseldi. Yani yüzde 97'lik bir artış söz konusu oldu. Oysa aynı dönemde enflasyon oranı yüzde 44,8'dir" dedi.

21 KAT İMAR VERDİLER

Başkan Turgut, "Mimar Sinan Caddesi üzerinde ve CBÜ Yağcılar Muradiye kampüs yolu üzerindeki imar kanuna aykırı düzenlemeler yapılıyor. Hepinizin bildiği gibi önceki dönem MHP döneminde Mimar Sinan Caddesi prestij yolu olarak düşünülmüş ve yola cepheli parsellere 15 kat imar verilmesi oy birliği ile büyükşehir belediye meclisinde kabul edilmiştir. Bu konuyu CHP teşkilatı ile Genel Başkan Özgür Özel meclis kürsüsünde 'Manisa'da imar rantı sağlanıyor' diye Sayın Devlet Bahçeli'ye dahi şikayet etmiştir. Durum böyle iken bugüne geldiğimizde 15 kat düzenlemesine imar rantı diye itiraz edenler bugün aynı cadde üzerine 21 kat vermişler bununla da yetinmeyerek cadde üzerindeki Bozköy Çamlık bölgesini ve caddeye cephesi olmayan 0.5 emsalli villa imarlı parsellere 2.5 emsal 21 kat vererek kendi meclis üyeleri ile meclisten geçirmişlerdir" dedi.

BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU

Turgut, "Burada sormadan duramayacağım bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. İkinci konumuz ise daha vahim, Mimar Sinan Caddesi'nde yapılanı mumla aratacak vaziyette. CBÜ Yağcılar kampüs yolu üzerinde bulunan ve eski tekel depoları olarak bilinen ve bir şahsa ait 26 ada 5 ve 6 nolu parsellerde ki toplam 152 bin 358 metrekarelik arsa üzerinde akıllara ziyan bir imar uygulaması yapılmak istenmektedir. Yunusemre Belediye meclisine son dakika da getirilen ek gündem maddesi ile az önce bahsettiğimiz arsanın emsal değerinin 1 iken 3'e çıkarılması ve 21 kata izin verilmesi meclis gündemine alelacele dahil edilmiştir. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin, hiçbir yasal gerekçesi ve hazırlanmış onaylı bir paftası olmayan bu karara ısrarlı bir şekilde karşı durmalarına, bu yapılanın çok büyük bir imar rantı sağladığını belirtmelerine rağmen CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edilmiş ve hızlı bir şekilde Büyükşehir'e gönderilmiştir. Her ne hikmetse büyükşehir belediyesi de yangından mal kaçırırcasına, hiçbir yasal altlığı tamamlamadan ve incelenmeden alalacele meclis gündemine almıştır. Burada yapılmak istenen kısaca şudur. Normalde 152 bin 358 metrekare net inşaat yapılabilecek yere alınan bu karar ile 457 bin 74 metrekare net kullanılımlı inşaat yapılabilmesinin önü açılmaktadır. İlave verilen imar rantı en basit hesapla 12 milyar lirayı bulmaktadır. Son günlerde birçok CHP Belediyeli de kişiye özel imar rantı ile ilgili yolsuzluklar ortaya çıkmışken, böyle bir uygulamanın yapılmak istenmesini hayretle izliyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun ve kısa bir zaman önce imar rantı sağlayanlara beddua okuyan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in nasıl bir tavır takınacağını merakla bekliyoruz. Bu konulara sessiz kalmayacağımızı, tüyü bitmemiş yetimin hakkını rant yiyicilere yedirmeyeceğimizi ve bu yanlıştan geri dönülmediği takdirde savcılık ve idari yargıya suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum. Biz AK Parti olarak milletimizin yanındayız" diye konuştu.