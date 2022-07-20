Manisa’da 185 hektar zarar görmüştü: Yangınla ilgili 2 gözaltı!

17 SAATTE TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ



Bölgedeki yerleşim yerleri ise itfaiye ekiplerince tedbir amacıyla korundu. Karayağcı ve Kayacık mahallelerindeki 12 ev ile 320 küçükbaş ve 80 büyükbaş hayvan tahliye edildi. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, alevleri 21.00 sıralarında kontrol altına aldı. Gece görüşlü helikopter ile soğutma çalışmaları, günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Saat 07.00 sıralarında yaklaşık 17 saatte tamamen söndürülen yangında, valilikten yapılan açıklamaya göre 85 hektar orman ile 100 hektar tarım arazisi zarar gördü. Bu arada olası bir alevlenme ihtimaline karşılık bölgede 2 helikopter, hazırda bekletiliyor.