Manisa’da 3 işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

Olay, Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı Mahallesi'nde meydan geldi. Barajdan içme suyu iletim hattı için işçiler tarafından kazı çalışması başlatıldı. Çalışma sırasında göçük meydana geldi. 3 işçi toprak altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı çalışmada bir işçiyi yaralı olarak göçük altından çıkararak Gölmarmara İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Göçük altındaki 2 işçinin kurtarılması için bölgeye iş makinelerinin yanı sıra AFAD ekipleri de takviye olarak sevk edildi.