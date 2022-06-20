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Giriş Tarihi: 20.6.2022 21:15

Manisa'da 3 işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Manisa’da 3 işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı

Manisa'da içme suyu iletim hattı için kazı yaparken meydana gelen göçüğün altında 3 işçi kaldı. 1 işçi yaralı olarak çıkartılırken, 2 işçinin de kurtarılması ekipler tarafından kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Gölmarmara ilçesine bağlı Kayaaltı Mahallesi'nde meydan geldi. Barajdan içme suyu iletim hattı için işçiler tarafından kazı çalışması başlatıldı. Çalışma sırasında göçük meydana geldi. 3 işçi toprak altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı çalışmada bir işçiyi yaralı olarak göçük altından çıkararak Gölmarmara İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Göçük altındaki 2 işçinin kurtarılması için bölgeye iş makinelerinin yanı sıra AFAD ekipleri de takviye olarak sevk edildi.

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Manisa'da 3 işçi kazı çalışmasında göçük altında kaldı
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