Manisa’da 7 kişi tavuklu pilavdan zehirlendi





KAYMAKAM UÇGUN'DAN HASTANEYE ZİYARET

Öte yandan olayın hemen ardından Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da zehirlenme şüphesiyle hastanede bulunan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini sundu. Doktorlardan da bilgi alan Kaymakam Uçgun, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Uçgun, "Bugün akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye 7 vatandaşımız geldi. Yapılan tedavilerden sonra 5 vatandaşımız taburcu edildi, 2 vatandaşımız tedbir amaçlı hastanede tedavileri sürdürülmektedir. Seyyar satıcıdan tavuklu pilav yediklerini iddia etmektedirler. Seyyar satıcı emniyet ekiplerimiz tarafından gözaltına alındı. Tavuklu pilavdan da numuneler alındı. Tahlile gönderilecek" dedi.