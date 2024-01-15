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Giriş Tarihi: 15.1.2024 16:53

Manisa'da aile faciası! Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle vurdu!

Manisa'da İrfan Çimen ile Ayşe Yalım, 7 yıl önce boşandı. Ancak ikili sabah saatlerinde telefonda tartıştı. Kavganın üzerine İrfan Çimen, eski eşinin kapısına dayandı. Olayın büyümesi üzerine Yalım, av tüfeğiyle eski eşine kurşun yağdırdı. Kalçasından vurulan İrfan Çimen kurtarılamadı.

İHA
Manisa’da aile faciası! Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle vurdu!

Feci olay, Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ikamet önünde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen(66) ile Ayşe Yalım(62) telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından eve gelen İrfan Çimen ile eski eşi arasında tartışma devam etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Yalım evde bulunan av tüfeği ile eski eşine 1 el ateş etti. Kalça kısmından ağır yaralanan İrfan Çimen, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Çimen, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olaydan sonra gözaltına alınan Yalım'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Yalım'ın ilk ifadesinde eşinin evli oldukları dönemde kendisini aldattığını, bu konunun konuşulması üzerine çıkan tartışmada eski eşini korkutmak için 1 el ateş ettiğini söylediği iddia edildi.
Öte yandan 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen ve Ayşe Yalım'ın 2 çocukları olduğu öğrenildi.

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Manisa'da aile faciası! Tartıştığı kocasını av tüfeğiyle vurdu!
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