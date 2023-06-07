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Giriş Tarihi: 7.6.2023 15:14 Son Güncelleme: 7.6.2023 15:15

Manisa'da akılalmaz olay: Kuşu vurmak isterken komşusunu öldürdü!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, üzüm bağında ilaçlama yaparken başına saçma isabet eden Mehmet Menemen (78), hayatını kaybetti. Ağaçtaki kuşu avlamak isterken kazayla Menemen'i vurduğu belirlenen komşusu A.Ö. (78), gözaltına alındı...

DHA
Manisa’da akılalmaz olay: Kuşu vurmak isterken komşusunu öldürdü!

Olay, sabah saatlerinde Özpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mehmet Menemen, üzüm bağında, ilaçlama yaparken, bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Menemen'in başına isabet eden saçmalarla hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde jandarmanın yaptığı incelemede, Menemen'in yakın bir yerden tüfekle açılan ateş sonucu vurulduğu belirlendi. Araştırmalarını bu yönde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, Mehmet Menemen'i, ağaçtaki kuşa tüfeğiyle ateş eden komşusu A.Ö.'nün vurduğu belirlendi. Gözaltına alınan A.Ö.'nün, Mehmet Menemen ile aralarında bilinen bir husumet olmadığı ifade edildi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Manisa'da akılalmaz olay: Kuşu vurmak isterken komşusunu öldürdü!
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