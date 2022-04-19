Haberler Yaşam Haberleri Manisa’da askeri ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Giriş Tarihi: 19.4.2022 03:49

Manisa’da askeri ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İHA
Manisa’da askeri ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, askeri ambulans ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde, askeri ambulans ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, askeri ambulans ile otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Şehitler Mahallesi eski devlet hastanesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Aytmatov Caddesi istikametinden Mehmetçik Caddesi yönüne gitmekte olan ve içerisinde hasta bulunmayan askeri ambulans ile Atatürk Caddesi yönünden Halil Erdoğan Caddesi istikametine gitmekte olan Muhammet D. (19), idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan yaralılar Can Ş., Caner Y. ve Selahattin F.'ye ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan ambulanstaki personellerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, ambulans sürücüsü ile otomobil sürücüsü ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA! Zelenskiy duyurdu: Rusya Donbas için savaşa başladı
Emine Erdoğan, Ukraynalı savaş mağduru çocuklarla bir araya geldi: Türkiye’nin yardım eli tüm ülkelere uzanıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu '4 soru' sorup çağrıda bulundu: Ses ver Kılıçdaroğlu!
Kadıköy'de büyük panik: 1 dakika önce geçse ölüp gidecek!
Hollanda ölüme terk etti Türkiye Funda'ya kucak açtı! Karanlık odadan umuda yolculuk
Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde skandal! Kapalı kapılar ardında 'Takı sevdası'
Selçuk Bayraktar’dan iftar paylaşımı: İftarı anacığımla iş yerinde baş başa yaptık
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa’da askeri ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA