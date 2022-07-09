Haberler Yaşam Haberleri Manisa'da can pazarı! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 9.7.2022 19:13

Manisa'da can pazarı! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı

Manisa'da korkunç bir kaza meydana geldi. Salihli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA
Manisa’da can pazarı! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı

Mustafa Kalfa'nın kullandığı 35 DPG 935 plakalı otomobil, Alaşehir-Gölmarmara yolunun Taytan Mahallesi kavşağında Raif Demirel (65) idaresindeki 35 DOK 93 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Varol (59) ile Mustafa Kama (69) kaza yerinde, Raif Demirel kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Kalfa ile beraberindeki Merve Kalfa (37) Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Manisa'da can pazarı! İki otomobil çarpıştı: 3 ölü 2 yaralı
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