Manisa’da can pazarı: İşçi servisi şarampole düştü!

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken adeta can pazarı yaşandı. Çevreye yayılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Alaşehir ve Salihli'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı...