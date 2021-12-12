Manisa’da cinayet! Daha 22 yaşındaydı...

Kavgada göğsünden bıçaklanan Mehmet Akif Bingül, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bingül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli N. B. Ç., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.