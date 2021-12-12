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Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:15 Son Güncelleme: 12.12.2021 12:15

Manisa'da cinayet! Daha 22 yaşındaydı...

DHA
Manisa’da cinayet! Daha 22 yaşındaydı...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı... Kavgada bıçaklanan Mehmet Akif Bingül (22) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Bingül'ü bıçakladığı iddia edilen arkadaşı N. B. Ç. (17) gözaltına alındı.

Korkunç olay, saat 01.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Mehmet Akif Bingül ile N. B. Ç. arasında iddiaya göre alacak meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kavgada göğsünden bıçaklanan Mehmet Akif Bingül, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bingül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli N. B. Ç., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Manisa'da cinayet! Daha 22 yaşındaydı...
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