Manisa’da cinnet getiren koca dehşet saçtı! Eşini bıçaklayarak öldürdü

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Zafer Zeybek, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Huriye Zeybek'i bıçakladı. Talihsiz kadın karın bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, apartman yöneticisi olduğu öğrenilen Zafer Zeybek, apartman yöneticiliğini bırakmak için evrakları üst komşusuna götürdü. Zafer Zeybek'in üstünün kanlı ve davranışlarının normal olmadığının farkına varan komşusunun ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.