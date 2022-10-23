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Giriş Tarihi: 23.10.2022 09:13

Manisa'da cinnet getiren koca dehşet saçtı! Eşini bıçaklayarak öldürdü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren 65 yaşındaki Zafer Zeybek, cinayetin hemen ardından apartman yöneticiliğini bırakmak için evrakları götürdüğü komşusunun ihbarı üzerine yakalandı.

DHA
Manisa’da cinnet getiren koca dehşet saçtı! Eşini bıçaklayarak öldürdü

Manisa'daki korkunç olay, dün akşam 22.45 sıralarında Şehzadeler ilçesi, Peker Mahallesi Avni Gemicioğlu Caddesi üzerindeki Kırçal apartmanında meydana geldi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Zafer Zeybek, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Huriye Zeybek'i bıçakladı. Talihsiz kadın karın bölgesine aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, apartman yöneticisi olduğu öğrenilen Zafer Zeybek, apartman yöneticiliğini bırakmak için evrakları üst komşusuna götürdü. Zafer Zeybek'in üstünün kanlı ve davranışlarının normal olmadığının farkına varan komşusunun ihbarı üzerine apartmana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ, CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Huriye Zeybek'in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Zafer Zeybek'i suç aletiyle yakaladı. Koca gözaltına alınırken, Huriye Zeybek'in cansız bedeni Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Manisa'da cinnet getiren koca dehşet saçtı! Eşini bıçaklayarak öldürdü
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