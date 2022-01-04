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Giriş Tarihi: 4.1.2022 19:31

Manisa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

İHA
Manisa’da DEAŞ’a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Manisa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, Irak uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesi yönelik olarak Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmaları aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, haklarında DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler elde edilen; F.A.B.B, A.A.J.A, J.S.M.A, A.M.M.M. isimli Irak uyruklu şahısları tespit eden ekipler, sabah saatlerinde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Polis tarafından gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Manisa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
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